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Европейцам все сложнее выделять деньги на поддержку Киева. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя перспективы финансирования Украины европейскими союзниками, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Наверное, это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской", – отметил представитель Кремля.

Ранее он сообщил, что экономика РФ смогла адаптироваться к СВО. Она обеспечивает все условия для продолжения спецоперации, отметил пресс-секретарь.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Америка наполовину увеличила финансирование производства боеприпасов из-за их высокого расхода на Украине. Он добавил, что на эти цели запланировано выделить около 50 миллиардов долларов из запрошенных американской администрацией дополнительных бюджетных ассигнований.

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