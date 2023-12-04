Российская экономика адаптировалась к СВО – Песков

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Экономика России адаптировалась к спецоперации на Украине и обеспечивает условия для ее продолжения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения", – сказал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в стране не планируется проводить мобилизацию, потому что предельная численность ВС РФ увеличилась на 170 тысяч человек.

В ведомстве указали, что количество военнослужащих будет увеличиваться за счет тех, кто захочет поступить на службу по контракту.

До этого Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность российских войск увеличивается до 1,32 миллиона человек. В Минобороны это объяснили ростом угроз для страны, возникающие в связи с проведением СВО и расширением НАТО.

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря