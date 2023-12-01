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01 декабря, 21:48

Политика

В Минобороны исключили проведение мобилизации после увеличения численности ВС РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В связи с увеличением предельной численности Вооруженных сил (ВС) РФ на 170 тысяч человек проводить мобилизацию в стране не планируется. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Проведения мобилизации не предусмотрено", – цитирует ведомство ТАСС.

Число военных в ВС РФ, пояснили в Минобороны, будут наращивать исключительно за счет желающих поступить на службу по контракту.

Более того, в связи с указом Владимира Путина не планируется существенное увеличение призыва на срочную военную службу.

Президент ранее подписал указ, согласно которому штатная численность ВС РФ увеличивается до 1 320 000 человек. Подобное решение в Минобороны объяснили ростом угроз для России, которые возникают в связи с проведением спецоперации и расширением НАТО.

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