30 октября, 13:20Технологии
Страны G7 согласовали принципы для разработчиков искусственного интеллекта
Фото: 123RF/alf255
Страны G7 согласовали общие принципы для разработчиков искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления лидеров стран "семерки" и отдельный документ МИД Японии с перечислением 11 принципов.
"Мы, лидеры G7, подчеркиваем инновационные возможности и потенциал продвинутых систем искусственного интеллекта. <...> Мы также признаем необходимость управления рисками и защиты отдельных лиц, общества и наших общих принципов, включая верховенство права и демократические ценности", – отмечается в заявлении лидеров.
Страны "семерки" призвали разрабатывать и внедрять механизмы удостоверения контента и установления его происхождения при технической возможности. Лидеры предложили использовать водяные знаки и методы, позволяющие пользователям идентифицировать контент, созданный ИИ.
Ранее председатель комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил, что контент, созданный искусственным интеллектом, следует маркировать. По его словам, в настоящее время определяются основные разделы документа и его направленность.
До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала правительствам стран принять некоторые меры по ограничению негативного воздействия искусственного интеллекта на здоровье людей.
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