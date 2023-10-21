Законопроект по регулированию оборота больших данных для ИИ на завершающей стадии – Шадаев

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Законопроект о вовлечении в оборот больших данных бизнеса, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), находится на завершающей стадии. Он будет рассмотрен осенью. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев на площадке чемпионата Битва роботов. Его слова передает РИА Новости.

Минцфиры разрабатывает законопроект о вовлечении в оборот больших данных бизнеса. Сейчас документ находится на завершающей стадии. Как отметил Шадаев, законопроект поступит на рассмотрение в осеннюю сессию во втором чтении.

Также министр добавил, что государство установит обязательства для бизнеса. Данные, необходимые для принятия решений для госуправления, необходимо будет предоставлять безвозмездно для развития технологий ИИ.

В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил осенью принять закон "О внесении изменений в федеральный закон "О персональных данных". Поправки нужны для того, чтобы обеспечить защиту прав и интересов граждан при обработке больших данных и применении искусственного интеллекта.

Ранее глава Минцфиры РФ Максут Шадаев заявил, что повышение ключевой ставки 13% годовых, принятое Банком России 15 сентября, не затронет ИТ-компании и не отразится на нынешних мерах поддержки отрасли, таких как льготная ипотека.