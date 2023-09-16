Новая ключевая ставка в 13% не отразится на IT-отрасли – глава Минцифры

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Новая ключевая ставка в 13% годовых не отразится на ИТ-отрасли России. Об этом заявил глава Минцфиры РФ Максуn Шадаев. Его слова передает ТАСС.

Повышение ключевой ставки 13% годовых, принятое Банком России 15 сентября, не затронет ИТ-компании и не отразится на нынешних мерах поддержки отрасли, таких как льготная ипотека, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Пока есть набор мер поддержки, он реализуется, я не думаю, что ставка влияет. Потому что у нас отфиксированный процент по льготной ипотеке и процент по льготному кредитованию", – отметил министр.

Накануне, 15 сентября, Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. Целесообразность ее дальнейшего повышения будет оцениваться регулятором на ближайших заседаниях. Также был повышен прогноз среднего значения ключевой ставки. По итогам 2023 года показатель ожидается на уровне 9,6-9,7% вместо 7,9-8,3%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о причинах повышения ключевой ставки. Главной причиной такого решения стали инфляционные риски. При этом Набиуллина сообщила, что рисков финансовой стабильности в России нет.