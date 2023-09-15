Набиуллина назвала причины повышения ключевой ставки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ключевая ставка Центробанка России увеличилась из-за инфляционных рисков. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

Она также отметила, что ставка будет удерживаться на высоком уровне до того момента, пока не будет наблюдаться устойчивого замедления инфляции. Кроме того, Набиуллина сообщила, что рисков финансовой стабильности в России пока нет.

"Несмотря на динамику и высокую волатильность курса в этом году, финансовые рынки работали в стандартном режиме, проблем с ликвидностью не возникало. Поэтому мы не видели тогда и не видим сейчас рисков для финансовой стабильности", – добавила глава ЦБ РФ.

Банк России повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых. Это новый максимум с весны прошлого года. Решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов совет директоров Центробанка принял 15 сентября 2023 года.

Отмечается, что давление инфляции в экономике РФ остается на высоком уровне. Поэтому были реализованы существенные проинфляционные риски, а именно рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летом.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция сложится в диапазоне 6–7%.

Ключевая ставка в РФ выросла до 13% годовых