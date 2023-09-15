ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых

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Банк России повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых. Об этом сказано в заявлении ЦБ.

Это новый максимум с весны прошлого года. Решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов совет директоров Центробанка принял 15 сентября 2023 года.

Отмечается, что давление инфляции в экономике РФ остается на высоком уровне. Поэтому были реализованы существенные проинфляционные риски, а именно рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летом.

"В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", – уточнили в пресс-службе регулятора.

ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно процесса структурной перестройки экономики, цели, сказано в сообщении. Также будет дана оценка рискам со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция сложится в диапазоне 6–7%.

В августе наблюдалось резкое ослабление российской валюты. Днем 14 августа евро торговался на Мосбирже по цене выше 111 рублей. Это произошло впервые с 23 марта прошлого года. Курс доллара между тем превышал 101 рубль.

На фоне этого Центробанк повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Решение регулятора также было направлено на возвращение инфляции к 4% в 2024 году и ее дальнейшей стабилизации.

Утром 13 сентября Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. Там отметили, что время возобновления торгов будет опубликовано дополнительно. В тот же день сообщалось, что в РФ ожидают новое повышение ставки ЦБ.

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