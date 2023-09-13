Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. Об этом информирует сайт биржи.

"Торги на срочном рынке приостановлены с 09:30", – говорится в сообщении.

В Мосбирже добавили, что время возобновления торгов будет опубликовано дополнительно. Причины приостановки не уточняются.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович предрек падение курса доллара ниже 90 рублей в ближайшее время.

Сутками ранее курс американской валюты опустился ниже 93 рублей. Такой показатель зафиксировали впервые с 18 августа. В свою очередь, курс евро в первый раз с 28 июля упал ниже 100 рублей.

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