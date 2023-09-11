Помощник президента РФ Орешкин предрек стабилизацию курса рубля

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Курс национальной валюты будет более стабильным на среднесрочном горизонте, сообщил помощник российского президента Максим Орешкин.

В кулуарах Восточного экономического форума он отметил, что курс рубля является плавающим, в связи с чем он будет меняться.

"Он может изменяться в сторону укрепления и в сторону ослабления. Но если смотреть историю, каким есть – таким и останется. То, что курс будет более стабильным на среднесрочном горизонте, – это очевидно", – цитирует Орешкина ТАСС.

Ранее стало известно, что российская валюта закрепилась по отношению к иностранным. На 07:50 по московскому времени доллар упал на 82 копейки, до 96,97 рубля, евро – на 72 копейки, до 104,08 рубля. Китайская валюта, в свою очередь, остановилась на показателе в 13,27 рубля.

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