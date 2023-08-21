Россияне рассказали, какой курс доллара ожидают через год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большинство россиян считают, что через год курс доллара составит 97 рублей. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), материалы которого опубликованы на сайте организации.

Отмечается, что за курсом американской валюты к рублю регулярно следят 20% россиян. Еще 38% иногда это делают, 42% не интересуются долларом.

Аналитики передают, что на вопрос, сколько рублей, по их мнению, будет стоить доллар через год ответили 38% респондентов. При этом 57% назвали точную сумму в ответ на вопрос о стоимости валюты через три месяца. Среднее значение составило 95 рублей.

Исследование провели 29 июля 2023 года. В нем поучаствовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

В понедельник, 21 августа, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 94 рублей. По данным на 07:08 по московскому времени он подешевел на 3 копейки и торговался по 93,73 рубля.

Между тем, недавнее решение Банка России повысить ключевую ставку поспособствовало укреплению национальной валюты, заявил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. По его мнению, для продолжения укрепления может быть достаточно мер, предпринятых ЦБ РФ.

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