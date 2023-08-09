ЦБ не будет покупать валюту до конца 2023 года в рамках зеркалирования операций Минфина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России с 10 августа и до конца текущего года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина РФ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финрынках. Что касается отложенных покупок валюты, то их также планируется осуществить не раньше 2024 года.

Тем не менее, Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты в рамках размещения средств ФНБ в разрешенных финансовых активов. Объем продаж составит до 2,3 миллиарда рублей в день.

Ранее в среду, 9 августа, курс доллара на Московской бирже превысил 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года. По состоянию на 16:33 он достигал отметки в 98,06 рубля. Между тем европейская валюта в моменте торговалась на уровне 107,87 рубля.



Курс доллара на Мосбирже превысил 98 рублей впервые с марта 2022 года