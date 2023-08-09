15:42Экономика
Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин разрешил исполнять в рублях валютные государственные гарантии, предоставленные в иностранной валюте. Президент подписал соответствующий указ. Он опубликован на портале правовой информации.
Это будет возможно при желании бенефициара или без такового, но при невозможности исполнить госгарантии в валюте.
В феврале министерство финансов РФ разработало проект указа президента, согласно которому российская сторона будет исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в иностранной валюте.
Ранее экономист и политолог Александр Дудчак сообщил, что Россия начала торговать с дружественными странами в рублях, отказавшись от использования доллара. Несмотря на то, что пока этот процесс не приобрел необходимую форму, положительные результаты уже есть, отметил он.
Эксперт указал на важность того, чтобы цена сразу формировалась в рублях. По его словам, доля американской валюты в международных расчетах начала снижаться, поэтому все ведет к утрачиванию долларом статуса мировой валюты.
Эксперт рассказал, как рост курса доллара и евро может повлиять на экономику РФ
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