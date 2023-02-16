Экономист объяснил решение Euroclear конвертировать рублевые счета в евро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экономист Максим Чирков объяснил решение бельгийской компании Euroclear конвертировать рублевые счета в евро. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"То, что они сейчас вместе с отказом от работы с российским рублем конвертируют российские активы, показывает, что ими признается собственность российских владельцев активов, которые зарегистрированы через Euroclear. И это лишний раз подтверждает неприкосновенность частной собственности", – отметил он.

По мнению Чиркова, все указывает на то, что эти активы они вынуждены будут разблокировать, поскольку Euroclear важно сохранить свою репутацию и не подорвать доверие клиентов. Эксперт уверен, что можно ожидать решения в пользу российских владельцев.

Однако экономист обратил внимание на то, что уже есть некоторые признаки снижения доверия:

растущая инфляция в Европе;

инвесторы стали осторожно относиться к европейским возможностям по инвестициям;

отрицательная реальная доходность – европейские облигации не обеспечивают 10%, чтобы покрыть среднюю инфляцию по еврозоне.

Чирков также добавил, что ситуация будет становиться только сложнее с каждым введением санкционных мер.

Ранее экономист и политолог Александр Дудчак сообщил, что Россия начала торговать с дружественными странами в рублях, отказавшись от использования доллара. Несмотря на то, что пока этот процесс не приобрел необходимую форму, положительные результаты уже есть, отметил он.

Эксперт указал на важность того, чтобы цена сразу формировалась в рублях. По его словам, в этом случае можно будет сказать, что Россия отказалась от доллара. Дудчак пояснил, что сейчас доля американской валюты в международных расчетах начала снижаться, поэтому все ведет к утрачиванию долларом статуса мировой валюты.



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