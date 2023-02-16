08:49Экономика
Экономист объяснил решение Euroclear конвертировать рублевые счета в евро
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Экономист Максим Чирков объяснил решение бельгийской компании Euroclear конвертировать рублевые счета в евро. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"То, что они сейчас вместе с отказом от работы с российским рублем конвертируют российские активы, показывает, что ими признается собственность российских владельцев активов, которые зарегистрированы через Euroclear. И это лишний раз подтверждает неприкосновенность частной собственности", – отметил он.
По мнению Чиркова, все указывает на то, что эти активы они вынуждены будут разблокировать, поскольку Euroclear важно сохранить свою репутацию и не подорвать доверие клиентов. Эксперт уверен, что можно ожидать решения в пользу российских владельцев.
Однако экономист обратил внимание на то, что уже есть некоторые признаки снижения доверия:
- растущая инфляция в Европе;
- инвесторы стали осторожно относиться к европейским возможностям по инвестициям;
- отрицательная реальная доходность – европейские облигации не обеспечивают 10%, чтобы покрыть среднюю инфляцию по еврозоне.
Чирков также добавил, что ситуация будет становиться только сложнее с каждым введением санкционных мер.
Ранее экономист и политолог Александр Дудчак сообщил, что Россия начала торговать с дружественными странами в рублях, отказавшись от использования доллара. Несмотря на то, что пока этот процесс не приобрел необходимую форму, положительные результаты уже есть, отметил он.
Эксперт указал на важность того, чтобы цена сразу формировалась в рублях. По его словам, в этом случае можно будет сказать, что Россия отказалась от доллара. Дудчак пояснил, что сейчас доля американской валюты в международных расчетах начала снижаться, поэтому все ведет к утрачиванию долларом статуса мировой валюты.
Эксперт рассказал, как рост курса доллара и евро может повлиять на экономику РФ
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