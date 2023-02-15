Курс евро на Мосбирже поднялся выше 80 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше отметки в 80 рублей впервые с 25 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 13:24 по московскому времени курс евро увеличился на 0,97%, до 80,01 рубля. Спустя три минуты рост замедлился до 0,83%, а курс европейской валюты снизился до 79,9 рубля.

Курс доллара же ускорил рост до 0,96%, поднявшись до 74,51 рубля.

На открытии торгов в среду, 15 февраля, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 рублей впервые с 25 апреля 2022 года. В 07:38 по московскому времени курс американской валюты вырос до 74,04 рубля, прибавив 0,33%.

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