Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 74 рублей впервые с 25 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 07:38 по московскому времени курс американской валюты вырос до 74,04 рубля, прибавив 0,33% на старте торгов. Спустя пять минут рост показателя замедлился до 0,27%, и курс доллара составил 74 рубля.

Ранее преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал прогноз американского экономиста Нуриэля Рубини, который спрогнозировал доллару "смерть" в течение 10 лет.

По мнению аналитика, от положения валюты США не в восторге в первую очередь экономисты внутри государства. В американском конгрессе уже обсуждают проблемы падения доверия к доллару и госдолг.



"Деньги 24": курс рубля упал до минимальных значений с апреля 2021 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!