Экономист оценил прогноз о "смерти" доллара в течение 10 лет

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владислав Гинько оценил прогноз американского экономиста Нуриэля Рубини, который предрек доллару "смерть" в течение 10 лет.

По словам российского эксперта, положением валюты США недовольны в первую очередь экономисты внутри страны. В американском конгрессе поднимается вопрос падения доверия к доллару и проблем с госдолгом. Кроме того, у ведомств США расходятся статистики: Минфин утверждает, что в государстве за 54 года увеличилась безработица всего на 3–4%, Минтруд же дает совсем другие цифры.

Гинько утверждает, что в Штатах количество постоянных занятых сократилось на два миллиона с января по декабрь и увеличилось число частично занятых. Американские власти стараются делать вид, что в экономике страны все стабильно, заявил он. Но, считает эксперт, ситуация в государстве сейчас похожа на ту, которая была в СССР в конце 80-х – начале 90-х.

Он также напомнил, что в США существует значительная задолженность по кредитным картам. Так, уровень достиг исторического максимума в 930 миллиардов долларов.

"Согласно данным с сервиса американского телеканала ABC, от 60 до 64% американцев живут от зарплаты до зарплаты, 30% зарплаты у них уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг, 39% не имеют никаких накоплений на пенсию", – поделился Гинько в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Ранее эксперт прокомментировал рост доллара до 73 рублей во время торгов на Мосбирже. По его словам, этот показатель все еще ниже, чем до объявления СВО. Гинько подчеркнул, что в динамике американской валюты ничего существенного не произошло.

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