Криптоэксперт призвал россиян не вкладывать деньги в акции

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Криптоэксперт Евгений Каминский призвал россиян хранить сбережения в банке и отказаться от вкладов в акции. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалист предупредил граждан о риске уйти в минус, вкладывая деньги в акции российских компаний. По его словам, можно попробовать вложиться в паевые инвестиционные фонды или облигации, поскольку процент выше, однако и здесь никто не может гарантировать прибыль.

"Для большинства людей надежнее пойти в банк, положить деньги и гарантированно забрать проценты, все остальное – рискованный шаг, требующий специфических знаний", – подчеркнул он.

Каминский сделал акцент на том, что лучше всего получить консультацию специалиста. Он сможет выстроить грамотный финансовый план. Однако эксперт призвал не надеяться не ежемесячную прибыль.

Россияне также могут послушать бесплатные вебинары, которые проводят финансисты, посоветовал Каминский.

Ранее директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков рассказал, что одним из самых простых способов накопить деньги является покупка диверсифицированного портфеля акций лидеров российской экономики.

Он пояснил, что во время кризиса стоимость ценных бумаг регулируют действия паникеров и пессимистов. В связи с этим покупка сильно подешевевших акций может принести большую прибыль.

"Деньги 24": российские банки увеличили проценты по вкладам

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