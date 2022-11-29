Экономист раскрыл способы надежной инвестиции

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

При отсутствии валютных обязательств гражданин может хранить свои сбережения, особенно если они невелики, в рублях. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как отметил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, доллары США являются надежной мировой валютой, однако с ними могут возникнуть проблемы из-за международной обстановки. В связи с этим эксперт рекомендовал купить гонконгские доллары, дирхамы ОАЭ или юани.

Экономист посоветовал не вкладывать сбережения в криптовалюту, так как она полезна лишь при спекуляциях и переводах.

"Что до остального, то есть рублевые гособлигации, которые дают около 8% годовых. Есть корпоративные облигации доходностью и 10 и 12%. Должна быть уверенность, что у корпорации дела идут нормально, что она платежеспособна", – сказал Коган.

Специалист посоветовал не приобретать акции российских компаний, но присмотреться к ценным бумагам, привязанным к драгоценным металлам. К их числу относятся паи инвестиционного фонда, который вкладывает средства в золото, обезличенные металлические счета, акции ломбардов или золотодобывающих компаний.

Коган также назвал бредом покупку большого количества продуктов ради сохранения сбережений. По его словам, можно рассмотреть возможность приобретения непродовольственных товаров, например сантехники, если человек делает ремонт.

"Дорого обходится "ошибка невозвратных затрат": когда мы продолжаем вкладываться в то, что нам уже чего-то стоило. Например, поддерживаем убыточный бизнес вместо выхода из него. Другая ошибка – предпочтение нулевого риска уменьшению нескольких рисков. Не покупайте расширенную страховку на автомобиль, лучше взять стандартные страховки авто и дома", – пояснил экономист.

Коган также рекомендовал не обращать внимания на большие скидки, которые лишь создают впечатление низкой цены, хотя в реальности стоимость может быть выше рыночных показателей. Кроме того, добавил эксперт, не стоит искать закономерность в случайных победах.

В заключение экономист выразил мнение, что самой безошибочной инвестицией будет вложение в здоровье и образование.

"Подлечите зубы, сделайте давно откладывавшуюся операцию. И еще – образование. Любое – языковые курсы, курсы по IT, финансам, психологии, ЗОЖ", – подчеркнул Коган.

Ранее директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков рассказал, что одним из самых простых способов накопить деньги является покупка диверсифицированного портфеля акций лидеров российской экономики. Он пояснил, что во время кризиса стоимость ценных бумаг регулируют действия паникеров и пессимистов. В связи с этим покупка сильно подешевевших акций может принести большую прибыль.



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