В ЦБ заявили об откате валютных сбережений россиян к уровню 2012 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По состоянию на 1 ноября валютные сбережения россиян обновили минимальный уровень 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Уточняется, что на сегодняшний день до 60 миллиардов долларов упали остатки накоплений граждан. При этом данные на 1 октября свидетельствуют, что вклады россиян в долларовом выражении составляли 63,4 миллиарда долларов. Таким образом, за октябрь вклады сократились на 3,7 миллиарда долларов.

В материале говорится, что по состоянию на 1 февраля 2012 года сбережения россиян составляли 69,2 миллиарда долларов.

Директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин выразил мнение, что отток капитала в валюте может быть связан с тем, что вкладчики стали отдавать предпочтение рублю и китайскому юаню. Также, по его словам, граждане РФ переводят валюту в зарубежные банки.

Ранее главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев заявил, что жителям России до наступления Нового года нужно приобрести валюты дружественных стран, например китайский юань.

По его словам, из-за западных санкций против России доллар и евро будут сохранять свою токсичность.

В свою очередь, главный аналитик "Совкомбанка" Наталья Ващелюк отметила, что на данный момент подход к грамотному накоплению денег в мире претерпел сильные изменения. По ее словам, сумму следует скопить такую, чтобы она смогла покрыть непредвиденные траты на медицину, авторемонт и другое.

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