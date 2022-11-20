Эксперт призвал россиян купить китайский юань до Нового года

Фото: ТАСС/Максим Стулов

Жителям России до наступления Нового года следует приобрести валюты дружественных стран, например, китайский юань. Таким мнением поделился главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев в беседе с изданием "Прайм".

По информации эксперта, из-за западных антироссийских санкций доллар и евро будут сохранять свою токсичность. Однако, по мнению Васильева, их покупательная способность будет в разы хуже из-за высокой инфляции в Европе и Соединенных Штатах.

"Наиболее перспективная из них (валют дружественных стран. – Прим. ред.) – китайский юань", – отметил аналитик.

Васильев подчеркнул, что вложения в данную валюту и бумаги отечественных компаний могут дать реальную доходность в плюс.

Между тем главный аналитик "Совкомбанка" Наталья Ващелюк отметила, что на данный момент подход к грамотному накоплению денег в мире претерпел сильные изменения. По ее словам, сумму следует скопить такую, чтобы она смогла покрыть непредвиденные траты на медицину, авторемонт и многое другое.

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