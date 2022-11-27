Экономист посоветовал российским туристам купить валюту до 5 декабря

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Кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил, что россиянам, которые планируют заграничные поездки зимой, следует приобрести валюту до 5 декабря. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Ожидается, что в этот день может вступить в силу решение о потолке цен на нефть из России, которое готовят в Евросоюзе. Такая мера может повлиять на курс рубля.

"Если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть", – объяснил эксперт.

По мнению Григорьева, приобрести валюту до возможных колебаний наиболее выгодно. При этом экономист отметил, что изменения в любом случае будут на уровне шести–семи рублей за единицу иностранной валюты и ожидать курса в 100 рублей за доллар не стоит.

Также кандидат экономических наук призвал с осторожность вкладывать средства в иностранную валюту. Рисками в данном случае он назвал как западные, так и российские ограничения.

Частный инвестор Федор Сидоров ранее заявил, что до конца ноября не стоит ожидать выхода доллара из диапазона 60–61 рубль. Поводом для этого специалист назвал отсутствие значительных внешних и внутренних факторов.

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