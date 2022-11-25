Инвестор спрогнозировал курсы доллара и евро до конца месяца

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Частный инвестор Федор Сидоров спрогнозировал курсы доллара и евро до конца ноября. Об этом сообщает RT.

По его словам, пока не стоит ожидать выход доллара из диапазона 60–61 рубль, так как для российской валюты внешние и внутренние факторы мало меняются.

"В настоящее время и до конца ноября рубль поддерживается налоговым периодом: компании-экспортеры продают валютную выручку для уплаты в бюджет налогов и акцизов. Кроме того, котировки нефти стабильны и нет факторов для их резкого снижения, что может ослабить рубль", – рассказал инвестор.

Сидоров добавил, что если западные страны установят потолок цен на российскую нефть на уровне ниже 60 долларов за баррель, то рубль может оказаться под давлением.

"Если же эта отсечка будет выше, это будет уже ожидаемое решение и вряд ли скажется на курсе национальной валюты", – отметил он.

По словам эксперта, ожидается, что до конца ноября курс евро будет держаться на уровне 62–63,5 рубля.

Ранее глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев сообщил, что российская валюта в настоящее время относительно стабильна и нет факторов к ее сильному ослаблению. Он также пояснил, что пока ключевыми факторами для рубля остаются баланс экспорта и импорта.

Тенденции к росту импорта, как указал эксперт, уже проявляются из-за принятой госпрограммы по замещению европейских товаров, спрос на зарубежную валюту растет, и это приводит к поэтапному ее удорожанию внутри государства.



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