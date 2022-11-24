Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с 16 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс европейской валюты на Московской бирже поднялся выше 63 рублей, следует из данных торговой площадки.

Уточняется, что изначально утром 24 ноября евро вырос на 19 копеек и достиг 62,89 рубля. Позднее он стал выше 63 рублей, что произошло впервые с 16 ноября.

Курс американской валюты на 08:28 по московскому времени упал на 13 копеек, до 60,57 рубля.

Ранее глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев сообщил, что российская валюта в настоящее время относительно стабильна и нет факторов к ее сильному ослаблению. Он также пояснил, что пока ключевыми факторами для рубля остаются баланс экспорта и импорта.

Тенденции к росту импорта, как указал эксперт, уже проявляются из-за принятой госпрограммы по замещению европейских товаров, спрос на зарубежную валюту растет, и это приводит к поэтапному ее удорожанию внутри государства.



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