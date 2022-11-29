Аналитик рассказал об одном из самых простых способов накопить деньги

Фото: depositphotos/Rangizzz

Покупка диверсифицированного портфеля акций лидеров российской экономики является одним из самых простых способов накопить деньги в долгосрочной перспективе, рассказал директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.

По его словам, покупка сильно подешевевших акций в кризис может принести большую прибыль, поскольку цены в такие моменты устанавливаются паникерами и пессимистами – участниками рынка, которые ставят на реализацию худший из возможных сценариев или вовсе продают акции по любой цене из-за острой потребности в деньгах.

"В такие моменты цена всегда снижается гораздо больше, чем было бы оправданно, исходя из реального ожидаемого ухудшения финансовых результатов", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Он призвал не забывать о том, что наибольшая часть ценности актива или бизнеса состоит в результатах, которые он принесет за срок своей жизни, то есть годы и десятилетия. Поэтому, отметил Исаков, не стоит упускать момент покупки бумаг, которые спустя время могут показать отличную доходность.

Также аналитик посоветовал обратить внимание на паевые инвестиционные фонды. По словам Исакова, если инвестор купит паи ПИФов, то он получит диверсифицированный портфель ценных бумаг под управлением профессионалов. В таком случае не придется самостоятельно анализировать рынок и следить за динамикой. Всю работу сделают портфельные управляющие, заключил эксперт.

Ранее эксперт по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала Мария Тараско рассказала, что у каждого человека всегда должен быть сформирован финансовый план. Она отметила, что надеяться на авось в таком вопросе нельзя.



"Деньги 24": как создавать финансовые активы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!