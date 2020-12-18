Эксперт объяснила, как правильно управлять деньгами, чтобы их хватало

Фото: depositphotos/Tiko0305
Эксперт по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала Мария Тараско рассказала, как нужно управлять собственными средствами, чтобы их хватало, пишет News.ru.
По ее мнению, у человека должен быть всегда сформирован финансовый план, надеяться на авось нельзя.
"Такой подход позволяет не финансам управлять вашей жизнью, а вам управлять финансами. Это также позволит вам позаботиться о себе и своих близких. К примеру, при достаточном капитале можно жить на проценты от него, обеспечивая своих детей и себя в старости", – объяснила Тараско.
Специалист рекомендовала регулярно откладывать часть своего дохода, чтобы реализовать долгосрочные планы. Также, по ее словам, в этом поможет ведение учета расходов и доходов и создание финансовой подушки безопасности.
"Имея такой финансовый резерв, можно позволить себе в течение полугода-года не снижать привычный уровень жизни, если по каким-то причинам вы потеряли активный доход. Этой суммы должно бы достаточно, чтобы пережить кризис", – пояснила эксперт.
Кроме того, Тараско советовала рассмотреть варианты инвестирования, чтобы через 20 лет увеличить свой капитал в 4–5 раза.
Ранее в Минфине рассказали, как правильно копить деньги. По мнению специалистов, для каждого важно формировать свои накопления, так как они помогают пережить трудности и сохраняют финансовую стабильность человека.
Финансовый аналитик рассказал, где выгоднее хранить деньги в пандемию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: