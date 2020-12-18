Эксперт объяснила, как правильно управлять деньгами, чтобы их хватало

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Эксперт по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала Мария Тараско рассказала, как нужно управлять собственными средствами, чтобы их хватало, пишет News.ru.

По ее мнению, у человека должен быть всегда сформирован финансовый план, надеяться на авось нельзя.

"Такой подход позволяет не финансам управлять вашей жизнью, а вам управлять финансами. Это также позволит вам позаботиться о себе и своих близких. К примеру, при достаточном капитале можно жить на проценты от него, обеспечивая своих детей и себя в старости", – объяснила Тараско.

Специалист рекомендовала регулярно откладывать часть своего дохода, чтобы реализовать долгосрочные планы. Также, по ее словам, в этом поможет ведение учета расходов и доходов и создание финансовой подушки безопасности.

"Имея такой финансовый резерв, можно позволить себе в течение полугода-года не снижать привычный уровень жизни, если по каким-то причинам вы потеряли активный доход. Этой суммы должно бы достаточно, чтобы пережить кризис", – пояснила эксперт.

Кроме того, Тараско советовала рассмотреть варианты инвестирования, чтобы через 20 лет увеличить свой капитал в 4–5 раза.

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