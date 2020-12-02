Совет Федерации одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии

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Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на год, сообщает РИА Новости.

С 2014 года 6% зарплаты россиян, предназначенных для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы и идут на выплаты нынешним пенсионерам. Такая норма должна была действовать до 2021 года.

В конце ноября Госдума в третьем чтении приняла законопроект о заморозке накопительных пенсий до конца 2023 года.

В пояснительной записке подчеркивалось, что продление заморозки не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц.

Ранее сообщалось, что в 2021 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%. Этот показатель в 1,5 раза превысит инфляцию. Это означает, что пенсия в среднем увеличится на 1 тысячу рублей.