В Совфеде сообщили, насколько вырастет пенсия в 2021 году

Фото: depositphotos/yli9445yli9445
Россиянам рассказали о планах по индексации пенсий в следующем году. Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Уточняется, что страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%. Данный показатель почти в полтора раза превысит инфляцию.
"То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей", – пояснила Бибикова.
Кроме того, планируется повысить ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Увеличение ожидается с 1 февраля 2021 года.
"Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год – пока он 3,8%", – рассказала она.
С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Выплаты планируют увеличить на 2,6%, однако данный показатель не окончательный.
Ранее стало известно, что в России планируют возобновить выдачу пенсионных удостоверений. Сообщалось, что к выдаче в отделениях ПФР могут приступить с нового года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: