В Совфеде сообщили, насколько вырастет пенсия в 2021 году

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Россиянам рассказали о планах по индексации пенсий в следующем году. Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Уточняется, что страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%. Данный показатель почти в полтора раза превысит инфляцию.

"То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей", – пояснила Бибикова.

Кроме того, планируется повысить ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Увеличение ожидается с 1 февраля 2021 года.

"Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год – пока он 3,8%", – рассказала она.

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Выплаты планируют увеличить на 2,6%, однако данный показатель не окончательный.

Ранее стало известно, что в России планируют возобновить выдачу пенсионных удостоверений. Сообщалось, что к выдаче в отделениях ПФР могут приступить с нового года.