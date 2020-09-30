В Минфине прокомментировали предложение отменить накопительную часть пенсии

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Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России отменить накопительную часть пенсии. По его словам, этот вопрос можно будет обсудить после введения добровольной системы накоплений.

"Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям", – цитирует Силуанова РИА Новости.

Он напомнил, что сейчас накопительная часть приостановлена. Законопроект о ее "заморозке" до конца 2023 года поступил от правительства в Государственную думу 30 сентября.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо председателю кабмина РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии. В тексте письма подчеркивается, что наличие накопительной части пенсии в системе предполагает руководство едиными нормами, а не отдельными подходами. В ФНПР также предложили прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты.

Сейчас в стране действует накопительная пенсия. Она формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет уплаты работодателями страховых взносов. Кроме того, накопительная пенсия имеется у мужчин 1953–1966 и женщин 1957–1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели также платили страховые взносы.

