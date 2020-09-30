Проект о "заморозке" накопительных пенсий до конца 2023 года внесен в Госдуму

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Правительство РФ внесло в Госдуму проект, в котором предлагается продлить "заморозку" накопительной пенсии до конца 2023 года. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке сообщается, что учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию в 2023 году не уменьшит объем прав застрахованных лиц.

Это связано с тем, что размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется. Кроме того, определение максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента в 2023 году исходит из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Помимо этого, максимальная величина упомянутого коэффициента также рассчитывается из отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Также в документе отмечается, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование на 669,3 миллиарда рублей в 2023 году.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с предложением вовсе отменить накопительную часть пенсии. В организации отметили, что этот вопрос не нашел практического решения, из-за чего происходят "правовые коллизии".

Недавно было принято решение, согласно которому россияне смогут получать пенсии только на карты платежной системы "Мир". Если же гражданин не хочет пользоваться картой, деньги ему будут выдавать наличными или выписывать на обычный банковский счет, который не имеет привязки к карте.

В 2021 году пенсию планируют проиндексировать на 6,3%. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, добавив, что это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой в следующем году инфляции.