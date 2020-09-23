Пенсии в РФ в 2021 году проиндексируют на 6,3%

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Пенсии в России в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Об этом на встрече с сенаторами РФ заявил Владимир Путин.
"В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году", – отметил глава государства.
Также Путин заявил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.
Ранее в Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что выплаты пенсии приостанавливаются, если пенсионер в течении полугода не снимает средства с карты.
Счетная палата посчитала, что реальный размер назначенных пенсий в РФ за 2019 год вырос на 1,5% по сравнению с 2018 годом. Средний размер страховой пенсии составил 14 608 рублей.
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий
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