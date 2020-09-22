В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что выплаты пенсии приостанавливаются, если пенсионер в течении полугода не снимает средства с карты, сообщает РИА Новости.
"Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит", – заявили в ПФР.
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявлял, что получатель может столкнуться с приостановкой страховой пенсии, если не снимает деньги с карты на протяжении шести месяцев.
По его словам, таким образом закон защищает госфинансы от лишних трат, поскольку пенсионер может эмигрировать или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу.
Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рекомендовал при ошибочной отправке денег не на ту банковскую карту подключать банк, который свяжется с финансовой организацией получателя.
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