Эксперт рассказал об опасности хранения пенсии на банковской карте

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Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", почему опасно хранить пенсию на банковской карте.

В частности, по его словам, получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.

Таким образом, закон защищает госфинансы от "лишних" трат, поскольку пенсионер может эмигрировать или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу.

Кроме того, указал Коган, возможно и мошенничество при передаче идентификационных данных третьим лицам или блокировка по решению суда в случае задолженности.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский ранее заявил, что при ошибочной отправке денег не на ту банковскую карту надо подключать банк, который свяжется с банком получателя.

Ряд организаций проводит разбирательства дистанционно, а в некоторых потребуется писать заявление для возврата. После этого банк связывается с другим банком, где действует счет ошибочного получателя.