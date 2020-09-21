Эксперт рассказал, что нельзя писать в примечаниях к банковским переводам

10:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин объяснил, как безопасно пользоваться услугой примечаний к переводам на карту. Об этом сообщает агентство "Прайм".
"Самым безопасным вариантом комментариев при переводе на карту будут слова "дарение" или "к празднику", – рассказал эксперт.
По словам Редина, с юридической точки зрения дарение не является коммерческой сделкой и за объекты дарения не надо будет платить налог.
При этом внимание служб безопасности банков или правоохранительных органов могут привлечь специфические слова "закладка", "релакс", "таблетка", а также названия наркотических и психотропных веществ или способов совершения правонарушений.
"За перевод 300 рублей с сообщением другу-шутнику: "Наркоману на дозу", вашу карту вряд ли заблокируют, но все-таки лучше не играть с огнем и бдительными органами правопорядка", – заявил юрист.
Егор Редин отметил, что системы мониторинга в банках могут фиксировать подозрительные операции. Если перевод похож на незаконное обналичивание, транзитную схему или способ финансирования незаконной деятельности, то запускается процесс более тщательной проверки.
В таком случае кредитная организация может обратиться к действующему лицу финансовой операции или в Федеральную налоговую службу.
Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, как поступать, если был проведен ошибочный перевод не на ту карту. В таком случае необходима прямая помощь банка.
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