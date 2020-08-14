В Сбербанке опровергли информацию о введении платы за уведомления о переводах

Фото: Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков
Сбербанк опроверг информацию о введении платы за уведомления о переводах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
В пресс-службе сообщили, что клиенты банка продолжат бесплатно получать сообщения о переводах от физических лиц. Этой услугой пользуются менее 3% клиентов, уточнили в Сбербанке.
"Получение одноразового пароля в СМС-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится", – сообщили в банке.
Ранее ряд СМИ сообщал, что Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих переводах на дебетовые карты. Отмечалось, что для пользователей банка остались в доступе только пароли и коды для регистрации в "Сбербанк онлайн" и оплаты на сайте.
В июне Сбербанк ввел комиссию в один процент для переводов через банкоматы. Зампред правления банка Светлана Кирсанова объясняла, что это ответ на принятие закона о банковском роуминге, запрещающего комиссии при переводе денег между регионами внутри одной кредитной организации.
В пресс-службе Сбербанка добавили, что новая комиссия затронет только один процент всех операций. Там рассказали, что большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк. Для них сохраняется лимит в 50 тысяч рублей в месяц.
В мае Сбербанк продлевал действие истекших банковских карт. Их обладателям оставили возможность снимать деньги в банкоматах организации, им также была доступна функция оплаты покупок с помощью чипа и введения ПИН-кода. Кроме того, срок хранения новых карт продлили до четырех месяцев.
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