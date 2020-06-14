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Общество

03:20

В России отменили "банковский роуминг"

экономика финансы общество

Фото: depositphotos/dedivan1923

В России вступил в силу закон об отмене "банковского роуминга". Об этом пишет РИА Новости.

Так, с 14 июня российским банкам запрещено взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации

Закон об отмене "банковского роуминга" 16 декабря 2019 года подписал президент России Владимир Путин. В документе отмечалось, что размер комиссии не может быть обусловлен открытием счетов в разных подразделениях одного банка.

В пояснительной записке также сообщалось, что филиалы и другие структурные подразделения банка являются составной частью единой финансовой организации. Поэтому переводы между счетами, открытыми в различных территориальных подразделениях одного банка, являются обычными внутренними переводами.

В частности, клиенты Сбербанка по новому тарифу смогут ежемесячно переводить до 50 тысяч рублей внутри банка без комиссии. В кредитной организации отметили, что межрегиональные переводы при этом станут бесплатными для почти 90 процентов клиентов.

Ранее в Банке России спрогнозировали пик годовой инфляции. Данным предположением поделилась глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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