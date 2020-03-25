Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Сбербанк отменит комиссию за переводы до 50 тысяч рублей, передает ТАСС.
Речь идет об общей сумме переводов в месяц. "Под этот лимит у нас попадает с точки зрения среднего количества переводов более 88% всех наших клиентов. То есть подавляющее большинство будет получать эту услугу абсолютно бесплатно", – объяснила зампред правления банка Светлана Кирсанова.
Если сумма перевода превысит 50 тысяч, то клиент должен будет заплатить один процент от нее, но не более тысячи рублей. При этом он может оформить подписку – ее минимальная начальная цена составит 134 рубля в месяц. Оформить подписку можно будет в "Сбербанк онлайн".
Кирсанова напомнила, что по закону единое тарифное пространство должно появиться с июня.
Законопроект об отмене комиссии за переводы средств между регионами внесли на рассмотрение в Госдуму в сентябре 2019 года. В октябре Дмитрий Медведев назвал такие комиссии банковским роумингом. По его мнению, кредитные организации часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не влекут никакой нагрузки.
В декабре депутаты приняли его. Документ подписал Владимир Путин.
С 1 мая банки РФ должны будут обеспечить бесплатные денежные переводы по номеру телефона при сумме до 100 тысяч рублей в месяц. Если сумма превышает лимит в 100 тысяч рублей в месяц, то она может облагаться комиссией.
Россиян избавят от "банковского роуминга"
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