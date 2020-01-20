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Экономика

20 января, 11:15

Банкам хотят запретить повышенные комиссии в рамках борьбы с отмыванием денег

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии в рамках борьбы с отмыванием денег, внесут на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Документ подготовил депутат Владислав Резник. Он предлагает внести поправки в закон о борьбе с отмыванием денег и запретить "установление дополнительных комиссий, сборов и иных вознаграждений". Согласно инициативе, размер комиссии не может быть обусловлен назначением переводов либо их различными суммами.

В настоящее время тарифы за переводы в пользу физических лиц могут достигать нескольких десятков рублей. Повышенная комиссия применяется в том случае, если сумма перевода превышает установленное банком значение.

Ранее сообщалось, что Банк России собирается вновь обсудить размер комиссии за межбанковские переводы. Центробанк и ФАС предлагали уравнять комиссии в 2018 году. В начале 2019 года сформировалась рабочая группа по этому вопросу, однако стороны не пришли к единому мнению.

Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк. Тариф может варьироваться от 0% до, например, 0,2%, но станет единым для всех переводов.

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