В России планируют внедрить персональный ID банковских счетов

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Единый идентификационный код счетов может появиться в России, причем использовать его смогут и граждане, и корпорации. Участники финансового рынка ведут переговоры с Центробанком РФ, как сообщают "Известия".

Эксперты считают, что единый ID позволит снизить издержки на переводы средств, а также обеспечит возможность перехода клиента из банка в банк. При таком формате учета клиент сможет сохранить и реквизиты, и отдельные продукты.

Новая система банковской идентификации потенциально упростит консолидацию данных на каждого конкретного заемщика в бюро кредитных историй, может заменить номер телефона как инструмент системы быстрых платежей. Часть представителей финансового рынка тем не менее считают реформу преждевременной и чрезмерно революционной для бухгалтерского учета.

На данный момент реквизиты в платежных поручениях преимущественно необходимы именно для бухгалтерии. По словам Алмы Обаевой, представителя НП "Национальный платежный счет", к необходимым для перевода данным относится только БИК (банковский идентификационный код).

"Единый ID – это путь к отмене банковского рабства. Если сейчас переход из одного банка в другой занимает 45 дней, то в Европе с помощью IBAN на это уходит три дня. Вот что значит цифровизация. Вы остаетесь с тем же номером, просто меняются реквизиты, которые были за ним", – заявила эксперт.

Ранее Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого банковского роуминга. Речь идет о комиссии, которую получали банки за переводы клиентов между регионами.

