Нарышкин заявил, что слова об отправке военных НАТО на Украину можно считать эскалацией

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Заявления западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину являются крайне безответственными, их можно расценивать как эскалацию конфликта. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны", – приводит его слова РИА Новости.

Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что РФ начала военные учения с отработкой запуска ядерного оружия, так как ряд западных политиков заявили о готовности отправить войска на помощь Киеву.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину, если об этом попросит Киев и если ВС РФ прорвет линию фронта ВСУ. Он отметил, что многие страны "поняли" французский подход и согласились с данной позицией, так как "она хороша".