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На июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине и ввода войск, сообщает газета Corriere della Sera.

По данным Corriere della Sera, одной из ключевых фраз в проекте документа, который будет утвержден на саммите НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля, является: "Никаких сапог на земле". В издании подчеркнули, что на саммите планируется передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от главы американского Минобороны к штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Журналисты добавили, что стратегия на Украине, которую транслируют США, не поменяется, однако Запад готовится к смене курса.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пригласить войска Запада. Там указывается, что Киеву нужно в кратчайшие сроки обратиться за военной помощью к каждой из стран Евросоюза, Великобритании и США в качестве ввода войск на территорию Украины.

До этого французский МИД опроверг информацию о том, что Париж отправил солдат иностранного легиона на территорию, подконтрольную киевскому режиму.