07 мая, 17:28Политика
Петиция с просьбой пригласить войска Запада появилась на сайте лидера Украины
Фото: ТАСС/Zuma
Петиция с просьбой пригласить войска Запада на Украину появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского.
Документ набрал 28 из 25 тысяч необходимых голосов для рассмотрения ее лидером государства. В петиции указывается, что Киеву нужно в кратчайшие сроки обратиться за военной помощью к каждой из стран Евросоюза, Великобритании и США в качестве ввода войск на территорию Украины.
Ранее французский МИД опроверг информацию о том, что Париж отправил солдат иностранного легиона на территорию, подконтрольную киевскому режиму. До этого бывший представитель Минобороны США указал, что около сотни французских военных якобы уже направлены на Украину.
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