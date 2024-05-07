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Петиция с просьбой пригласить войска Запада на Украину появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Документ набрал 28 из 25 тысяч необходимых голосов для рассмотрения ее лидером государства. В петиции указывается, что Киеву нужно в кратчайшие сроки обратиться за военной помощью к каждой из стран Евросоюза, Великобритании и США в качестве ввода войск на территорию Украины.

Ранее французский МИД опроверг информацию о том, что Париж отправил солдат иностранного легиона на территорию, подконтрольную киевскому режиму. До этого бывший представитель Минобороны США указал, что около сотни французских военных якобы уже направлены на Украину.