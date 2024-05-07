РИА Новости: на убитом военном в ЛНР нашли шевроны с французским флагом

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Шевроны с флагом Франции были найдены на теле наемника, ликвидированного ВС РФ, предположительно, под Белогоровкой в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, наемника ликвидировали при штурме опорного пункта. Российские штурмовики нашли на его одежде несколько шевронов: один в виде перевернутого французского флага, другой на рукаве с флагом Франции в стиле милитари.

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что на Украину были отправлены около 100 французских военных. Позже посла Франции в Москве Пьера Леви и посла Великобритании Найджела Кейси 6 мая вызвали в МИД РФ.

Спустя некоторое время французский МИД сообщил, что страна не отправляла солдат иностранного легиона на Украину. В ведомстве указали, что кампании по дезинформации, которые касаются поддержки Парижем Киева, не прекращаются.

