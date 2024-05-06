Посла Франции вызвали в МИД России

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Посла Франции в Москве Пьера Леви 6 мая вызвали в МИД РФ. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Дипломат также уточнила, что в министерство вызвали посла Великобритании Найджела Кейси. При этом о причинах вызова послов Захарова не уточнила.

До этого Леви вызывали в МИД РФ из-за высказываний французского министра иностранных дел Стефана Сежурне в отношении России. В российском дипведомстве ему указали на неприемлемость таких заявлений, подчеркнув, что Париж подрывает любую возможность диалога с Москвой.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что заявления Парижа о том, что официальные лица России якобы публикуют ложные сведения, не имеют ничего общего с действительностью. В МИД РФ назвали такие заявления ложными.