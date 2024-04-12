МИД РФ сделал представление японскому послу о деградации двусторонних отношений

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Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сделал представление японскому послу в Москве Акире Муто по вопросам двусторонних отношений. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что стараниями Токио российско-японские отношения деградировали до беспрецедентно низкого уровня.

"Руденко обратил внимание Муто на опасные тенденции в развитии японо-американского военного сотрудничества, представляющие угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии", – уточнили в МИД.

В результате, добавили там, тенденции будут учитываться РФ при формировании политики в отношении Японии и региона в целом.

Ранее РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в РФ. Это было сделано в качестве ответной меры на решение Вены выслать двух дипломатов. Аналогично МИД поступил и с одним из сотрудников посольства Словении в Москве.