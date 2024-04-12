Посол Франции вызван в МИД РФ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ из-за высказываний французского министра иностранных дел Стефана Сежурне в отношении России, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Ему указали на неприемлемость таких заявлений, подчеркнув, что Париж подрывает любую возможность диалога с Москвой, заявляя об отсутствии интереса разговаривать с официальными лицами РФ.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что заявления Парижа о том, что официальные лица России якобы публикуют ложные сведения, не имеют ничего общего с действительностью. В МИД РФ назвали такие заявления ложными.

"Расцениваем эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами", – говорится в сообщении.

Ранее в министерство иностранных дел вызвали словенского посла Дарью Бавдаж-Курет, которой выразили решительный протест из-за безосновательного решения аккредитации сотрудника российского диппредставительства в Словении.

До этого Словения объявила сотрудника российского диппредставительства персоной нон грата. Ему было предписано покинуть страну до 28 марта. В местных изданиях посчитали, что это было связано из-за объявления его нежелательным лицом за "осуществление деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом". В российском МИД тогда пообещали ответить на такой шаг Словении.