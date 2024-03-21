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21 марта, 15:18

Политика

Словения объявила российского дипломата персоной нон грата

Фото: 123RF/promesaartstudio

Словения объявила сотрудника российского диппредставительства в Любляне персоной нон грата. Об этом пишет Словенское агентство печати со ссылкой на МИД государства.

По данным СМИ, словенское министерство объявило представителя российской дипмиссии нежелательным лицом за "осуществление деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом".

Ему предписано покинуть Любляну до 28 марта.

Как пишет ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел РФ, Москва ответит Любляне на высылку представителя дипмиссии России.

До этого персоной нон грата российского дипломата признала Молдавия. Секретарь министерства иностранных дел страны Михай Мыцу указал, что покинуть государство необходимо в течение 72 часов.

Мыцу уточнил, что молдавская сторона ожидает зеркальных мер от Москвы, которые традиционно следуют в таких случаях.

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