МИД Молдавии заявил, что не хочет видеть делегацию РФ на сессии ФАО в Кишиневе

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МИД Молдавии не хочет видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Кишиневе, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ Олега Васнецова.

По его словам, речь идет о мероприятии, которое состоится в Кишиневе в мае. России предложили при желании выступить онлайн. В сессии примут участие члены ФАО от региона Европы и Центральной Азии, а также представители фондов, программ и специализированных учреждений ООН.

Ранее сообщалось, что МИД Молдавии вышлет сотрудника российского посольства из-за открытия избирательных участков в Приднестровье во время выборов президента РФ.

Уведомление об объявлении одного из сотрудников дипломатического корпуса персоной нон грата получил посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов. Теперь один из сотрудников посольства вынужден покинуть страну.

До этого диппредставителя вызвали в молдавский МИД. Официальный Кишинев заранее не анонсировал встречу с российским дипломатом.

Власти страны разрешили открыть только один избирательный участок, однако в Приднестровье работали сразу шесть. В результате президент республики Майя Санду пообещала ответные меры в отношении Москвы.

Официальные итоги выборов подведут на заседании ЦИК РФ 21 марта