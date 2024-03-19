19 марта, 16:42Политика
МИД Молдавии заявил, что не хочет видеть делегацию РФ на сессии ФАО в Кишиневе
Фото: РИА Новости/Sputnik/Родион Прока
МИД Молдавии не хочет видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Кишиневе, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ Олега Васнецова.
По его словам, речь идет о мероприятии, которое состоится в Кишиневе в мае. России предложили при желании выступить онлайн. В сессии примут участие члены ФАО от региона Европы и Центральной Азии, а также представители фондов, программ и специализированных учреждений ООН.
Ранее сообщалось, что МИД Молдавии вышлет сотрудника российского посольства из-за открытия избирательных участков в Приднестровье во время выборов президента РФ.
Уведомление об объявлении одного из сотрудников дипломатического корпуса персоной нон грата получил посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов. Теперь один из сотрудников посольства вынужден покинуть страну.
До этого диппредставителя вызвали в молдавский МИД. Официальный Кишинев заранее не анонсировал встречу с российским дипломатом.
Власти страны разрешили открыть только один избирательный участок, однако в Приднестровье работали сразу шесть. В результате президент республики Майя Санду пообещала ответные меры в отношении Москвы.
Официальные итоги выборов подведут на заседании ЦИК РФ 21 марта
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