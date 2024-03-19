Молдавия вышлет сотрудника посольства РФ из-за избирательных участков в Приднестровье

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МИД Молдавии вышлет сотрудника российского посольства из-за открытия избирательных участков в Приднестровье во время выборов президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Уведомление об объявлении одного из сотрудников дипломатического корпуса персоной нон грата получил посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов, подчеркнули в сообщении. Теперь один из сотрудников посольства вынужден покинуть страну.

"Дипломату был выражен протест в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей", – добавили там.

До этого диппредставителя вызвали в молдавский МИД. Официальный Кишинев заранее не анонсировал встречу с российским дипломатом.

Власти страны разрешили открыть только один избирательный участок, однако в Приднестровье работали сразу шесть. В результате президент республики Майя Санду пообещала ответные меры в отношении Москвы.

Ранее ЕС призвал все стороны конфликта в Приднестровье к диалогу и мирному урегулированию. По словам представителя Евросоюза, они следят за ситуацией и полагают, что стабильность региона в интересах всех сторон.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Официальные итоги выборов подведут на заседании ЦИК РФ 21 марта