МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за избирательных участков в Приднестровье

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Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского диппредставителя в связи с функционированием на территории непризнанного Приднестровья избирательных участков во время выборов президента РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

Владимир Путин лидирует по итогам выборов главы российского государства. Действующий президент получил поддержку более 87% россиян, заявили в ЦИК.

В Молдавии слова поддержки Путину выразили оппозиционные политики Игорь Додон и Илан Шор. К ним также присоединилась глава Гагаузской автономии страны Евгения Гуцул. Последняя прибыла в Москву 1 марта в рамках рабочей поездки.

Уже 6 марта она встретилась с Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. После этого Гуцул заявила, что молдавские власти ищут способ наказать ее за эту встречу.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.